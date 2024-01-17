Хватит ли весной и летом воды аграриям Жамбылской области, рассказал Нуржигитов

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в кулуарах Мажилиса 17 января рассказал, стоит ли в 2024 году жителям южных регионов ожидать проблем с нехваткой воды, как это было в 2023 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов высказался по ситуации вокруг Кировского водохранилища в Кыргызстане. Он также прокомментировал вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать проблем с засухой в южных регионах.

"По Кировскому водохранилищу – на сегодня объем воды больше на 40 млн куб. по сравнению с прошлым годом. Это водохранилище сейчас стоит в режиме накопления. И мы планируем, сейчас со своими коллегами из Кыргызстана договариваемся, чтобы частично нам на пополнение водохранилища воду отправили с апреля. По Жамбылской области по большому Тасоткельскому водохранилищу в Чуйском районе накопление воды на сегодня 300 млн куб. Если сравнивать с прошлым годом, то на этот момент было 135 млн куб., то есть в два раза больше воды накопили", – заверил министр.

Между тем, по его данным, по Орто-Токойскому водохранилищу в Кыргызстане уровень накопления чуть ниже, чем в прошлом году.

"Мы в начале февраля в Шымкенте встречаемся и будем обсуждать вопросы межнавигационного и вегетационного периода. По объему воды, который будет получать Жамбылская область, мы планируем в марте с кыргызской стороной договориться. Будем смотреть накопления, потом "Казгидромет" даст свой прогноз на этот год по водообеспеченности и конкретно цифры (по объемам. – Прим. ред.) сможем сказать в марте", – резюмировал Нуржан Нуржигитов.

14 августа 2023 года фермеры Жамбылской области столкнулись с дефицитом воды.