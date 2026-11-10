В Казахстане планируют расширить ряд трасс

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК 10 ноября 2026 года рассказал, какие дороги республиканского значения могут перевести в первую категорию, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев отметил, что основным условием для перевода автодороги в первую категорию является рост интенсивности движения на том или ином участке. В среднем по ней в сутки должны проезжать более 7-8 тыс. единиц транспортных средств.

"В этом году начинается реализация автодороги "Актобе – Кызылорда" протяженностью 1 100 км. То есть она была двухполосная. Это проект "Западная Европа – Западный Китай". Теперь мы переводим в четырехполосное движение. Проект "Караганда – Жезказган". Данная автодорога является 1960-х годов постройки, двухполосной. В этом году мы параллельно строим еще две полосы с дальнейшим переводом ее в дорогу первой категории, то есть четырехполосную. Эта работа у нас идет. Есть необходимость перевода в первую категорию автодороги "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", так как интенсивность в разы увеличилась", – добавил он.

Также "КазАвтоЖол" предлагает включить в законодательство понятие "автомобильная дорога международного значения", чтобы не было двух полос, чтобы минимум реализовали трехполосное движение.

"В международной практике есть понятие "трехполосное движение". Каким образом оно выглядит? Две полосы и через каждые 5 или 10 км дополнительно идет третья полоса на случай, если машины едут в колонну, если есть необходимость обогнать... так назвать "змейкой" будут идти. И тем самым даем возможность транспортным средствам осуществлять обгон, опережение, участников движения. Это, во-первых, дешевле, во-вторых, быстрее, и в-третьих, эффективнее. Данные предложения у нас тоже в рамках рабочей группы мы предлагаем", – резюмировал Дархан Иманашев.

9 ноября компания "КазАвтоЖол" представила рейтинг 28 платных участков республиканских автомобильных дорог по итогам января – октября 2026 года. Лидером стал маршрут Алматы – Конаев, на котором зарегистрировано более 10,8 млн проездов.