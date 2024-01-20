В интернате Кентау издевались над детьми

В одном из учебных заведений Кентау помощник воспитателя применял физическое насилие по отношению к детям, сообщает Zakon.kz.

Мать одного из учащихся лицея-интерната обратилась к представителю Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области с жалобой. По ее словам, над ее ребенком, а также другими учениками, издевается помощник воспитателя учебного заведения.

"Вопиющий случай произошел в Кентау. Учащиеся подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения", – значится в сообщении на странице Уполномоченного по правам человека в Казахстане в Facebook.

Представитель УПЧ организовал оперативный прием с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и Управления образования Туркестанской области, по итогам которого в Управление образования был направлен запрос.



"В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились, при этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтера. Сотрудничество с ним прекращено", – заключили в организации.

За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Такие случаи нередки. В Алматинской области девятилетняя девочка сбежала от опекуна из-за того, что женщина систематически и жестоко издевалась над ней.