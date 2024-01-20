Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В интернате Кентау издевались над детьми

уполномоченные по правам человека зафиксировали факт издевательства над детьми Фото: freepik
В одном из учебных заведений Кентау помощник воспитателя применял физическое насилие по отношению к детям, сообщает Zakon.kz.

Мать одного из учащихся лицея-интерната обратилась к представителю Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области с жалобой. По ее словам, над ее ребенком, а также другими учениками, издевается помощник воспитателя учебного заведения.

"Вопиющий случай произошел в Кентау. Учащиеся подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения", – значится в сообщении на странице Уполномоченного по правам человека в Казахстане в Facebook.

Представитель УПЧ организовал оперативный прием с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и Управления образования Туркестанской области, по итогам которого в Управление образования был направлен запрос.

"В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились, при этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтера. Сотрудничество с ним прекращено", – заключили в организации.

За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Такие случаи нередки. В Алматинской области девятилетняя девочка сбежала от опекуна из-за того, что женщина систематически и жестоко издевалась над ней. 

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев, Джорджа Мелони
Год Казахстана начинается с Италии
часы
Премьер подписал постановление о переходе на единый часовой пояс в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах РК
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах РК
Оксана Житникова
Кентау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
город засыплет снегом
Погода в Алматы на 7 дней: в выходные город засыплет снегом, но с началом недели ожидается потепление
Ерке Есмахан улетела за границу
Ерке Есмахан улетела за границу
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: