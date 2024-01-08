Обливала кипятком и выкручивала уши: как опекун издевалась над девочкой в Алматинской области

В Алматинской области девятилетняя девочка сбежала от опекуна из-за того, что женщина систематически и жестоко издевалась над ней. Корреспондент Zakon.kz выяснил подробности инцидента у полицейских и выслушала мнение психолога.

Два раза сбежала

В паблике kris_p_issyk появилось видео, в котором девочка рассказывает, как приемная мама жестоко издевалась над ней.

"Брат спрашивал, что это за шишка, она (приемная мама. – Прим. ред.) говорит: "Не знаю, она упала". Она меня побила, но тогда правду брату не сказала. Когда мы в баню зашли, она меня ковшиком побила. А эту шишку убрала, чтобы никто не видел ее. Я плакала, а она еще раз била. Когда я начала плакать, она свет выключила. Я начала сильно плакать. Она взяла шланг и снова начала бить", – рассказала маленькая пострадавшая на видео.

В другом видео девочка поделилась, что опекун за невыученный стих заливала девочку кипятком и выкручивала уши. К посту также были прикреплены фото ссадин и шрамов.

Обратившийся в паблик пользователь рассказал, что приемной матерью девочки является учительница средней школы имени Х. Абдуллина села Ташкенсаз Енбекшиказахского района.

"Девочка жила у нее около полугода. В первый раз сбежать ей удалось, но ее нашла знакомая учительницы и вернула к ней. За это она ее еще больше избила. Ей удалось сбежать второй раз. Ее нашла другая учительница из этой же школы, и не зная, что делать, она пошла в акимат и там они начали разбираться с участковым все вместе. Затем ребенка с классным руководителем отправили в полицию и в больницу. Там эта девочка все и рассказала", – сказал свидетель.

В школе в шоке

В Управлении образования Алматинской области сообщили, что 5 января 2024 года преподаватель средней школы имени Х. Абдуллина, расположенной в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района Алматинской области, нашла на улице девочку. В ходе разговора выяснилось, что она учится в 3 "Б" классе этой школы. Преподаватель отвезла ученицу в местную администрацию, куда были вызваны сотрудники ювенальной полиции, участковый инспектор, психолог и представители школьной администрации.

"Опекун девочки был приглашен на место, после чего оба были доставлены в Енбекшиказахский районный департамент внутренних дел для допроса. Девочка также прошла медицинский осмотр в районной больнице в сопровождении инспектора ИДН и классного руководителя. Отдел образования отправил запрос в полицейское управление Енбекшиказахского района о проведении судебно-медицинской экспертизы и составлении заключения. На данный момент расследование продолжается, а ребенок находится в центре поддержки семьи "Жанұя". Отдел образования провел мониторинг по данному инциденту, были взяты объяснения у классного руководителя, психолога и администрации школы. В школе также проведены беседы с учениками о правилах личной безопасности и организованы консультации для родителей и педагогов по вопросам профилактики детского насилия и защиты прав детей", – отметили в Управлении образования Алматинской области.

Об учительнице более подробно рассказали в школе, где она работала. Там заявили, что от нее такого не ожидали и, если факт подтвердится, то она будет уволена.

"Она 18 лет работает в нашей школе учителем географии. Я третий год здесь директор. Ранее мы за ней не замечали такого поведения. Как обычно, приходит, проводит уроки и уходит домой. Девочка попала к ней в августе, 1 сентября мы приняли ее в школу. Взять опекунство над девочкой, конечно, учительница сама захотела. Когда мы узнали про этот случай, были в шоке. Второй день разбираемся. Пока ведется расследование". Директор средней школы имени Х. Абдуллина Зина Абдихалева

Меры приняты

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заявила, что взяла на личный контроль истязание девочки и по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

"Девочка сначала была помещена в больницу, далее были приняты меры по обеспечению безопасности проживания ребенка. Будет рассматриваться вопрос по лишению опекунства. Дело на моем контроле". Динара Закиева

Также инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области. Подозреваемой 42 года.

"5 января 2024 года в УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что девятилетнюю девочку избивает ее опекун, 1982 года рождения, тем самым причинив ей телесные повреждения. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в УП Енбекшиказахского района по факту истязания малолетнего ребенка и начато досудебное расследование с назначением экспертных исследований. В ближайшее время расследование по уголовному делу будет завершено. Все участники уголовного процесса с результатами расследования будут ознакомлены в установленном порядке и по делу будет принято окончательное процессуальное решение. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению". Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов

Женщина-садистка

Свое профессиональное мнение по произошедшему выразила психолог Айгуль Садыкова. Она подчеркнула, что здесь на лицо жестокое обращение с ребенком, и в этом должны разбираться органы опеки, а также ювенальная полиция.

"На мой взгляд, это уголовное преступление. Женщина проявляет садизм по отношению к ребенку. Я считаю, что перед усыновлением все потенциальные опекуны и приемные родители должны проходить специальные курсы на тему родительства приемных детей. И их надо проверять на психическую устойчивость. Как это делать – я не знаю, потому что с точки зрения психиатрии, возможно, она прошла бы комиссию и была бы признана абсолютно вменяемой. Вот если бы она применяла рукоприкладство ко всем подряд, то был бы повод задуматься о ее психическом статусе. Здесь все факты на лицо, на мой взгляд, чтобы лишить ее права на опекунство. Решать, конечно, соответствующим органам. И ребенку нужна психологическая помощь". Айгуль Садыкова

Айгуль Садыкова отметила, что вспоминается аналогичный случай с алматинкой Дианой Ивановой, над которой издевались родные мама и бабушка.

"Она много лет подвергалась насилию. У нее все было переломано и порвано: нос и кости черепа сломаны, уши порваны, губы изуродованы, зубы выбиты. Я следила за ее реабилитацией. В прошлом году ей делали пластические операции, восстанавливали внешность. Но это не только косметологические проблемы, а повреждены органы, которые важны для жизнедеятельности человека. Это ужасная история". Психолог

Также психолог пояснила, что выбор профессии, в данном случае учителя, не совсем означает, что человек автоматически будет добрым и эмпатичным и соответствующе вести себя с детьми.

"Неизвестно, почему она выбрала эту профессию. Потому что есть психопаты, которые выбирают специально такие профессии, где они могут отыгрывать на других свои патологические черты характера. Но тут я не уверена, что эта женщина именно такая. Важно узнать, какая она была учитель с детьми. Если она со всеми такая, то это личностные особенности, на формирование которых могло повлиять сложное детство. Часто такие люди сами в детстве подвергались насилию. Если нет, то не знаю, что здесь произошло, почему она с такой ненавистью к этому ребенку относится". Айгуль Садыкова

Между тем на сайте "Электронного правительства" сказано: "Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия, если это не противоречит интересам ребенка. У близких родственников преимущественное право быть опекунами или попечителями перед всеми другими. Опеку обычно принимают бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры, реже – дяди и тети детей. Но опекунские заботы может взять на себя и человек со стороны".