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Девять трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды

предупреждение Фото: pixabay
По состоянию на 20:00 21 декабря, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 9 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "КазАвтоЖол", в Жетысуской области из-за метели и ограничении видимости закрыли участок дороги Ушарал – Достык, 84-184 км, уч. станция Коктума – станция Достык – 100 км.

В Акмолинская области из-за метели, ограниченной видимости и гололеда закрыли движение для всех видов транспорта на 2 участках:

  • Екатеринбург – Алматы,1292-1353 км, уч. ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области – 61 км;
  • Астана – Кабанбай батыра – Нура-Темиртау, 37-51 км, уч. п. Кабанбай Батыра – граница Карагандинской области – 14 км.

В Карагандинской области из-за непогоды закрыты 5 участков:

  • Екатеринбург – Алматы, 1353-1426 км, уч. гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау – 73 км;
  • Екатеринбург – Алматы, 1505-1610 км, уч. п. Новостройка – п.Аксу – Аюлы – 105 км;
  • Астана – Кабанбай батыра – Нура-Темиртау, 51-101 км, уч. граница Акмолинской области – п.Нура. – 50 км;
  • Кызылорда – Павлодар, 788-906 км, уч. границы Улытауской области – п.Топар – 118 км;
  • Екатеринбург – Алматы, 1610-1855 км, уч. п. Аксу – Аюлы – г.Балхаш – 245 км.

В Улытауской области ввели ограничения для всех видов автотранспорта на трассе Кызылорда – Павлодар, 756-788 км, уч. п.Жанаарка – граница Карагандинской области – 32 км.

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 22 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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