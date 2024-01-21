Кот Твикс: в России проводница выбросила кота из поезда в мороз

Печальная история произошла с котом по кличке Твикс в российском Кирове. Хвостатый ехал с билетом и хозяином, однако убежал из переноски. Проводница приняла его за бродячего и "высадила" из вагона, сообщает Zakon.kz.

Твикс возвращался с хозяином в Санкт-Петербург после перенесенной операции на Урале.

Государственная железнодорожная компания РЖД принесла извинения владельцам Твикса, рыже-белого кота, которого 11 января выбросили в снег в Кирове.

"Мы искренне сожалеем о смерти кота Твикс", — говорится в заявлении.

Исчезновение Твикса побудило сотни добровольцев обыскать район железнодорожного вокзала в Кирове, где, как сообщалось, температура опускалась до -30°С.

В конце концов кот был найден мертвым в субботу, а позже его опознали владельцы.



Раздавались призывы уволить и, возможно, привлечь к ответственности проводницу за ее действия, причем каждое из них содержало отдельные петиции.

Полиция провела проверку и отказалась возбуждать уголовное дело по статье "самоуправство", не найдя в действиях проводницы состава преступления. В Федеральной пассажирской компании также заявили, что женщина действовала строго в соответствии со служебными инструкциями.



Около 70 000 человек подписали петицию с призывом возбудить против нее уголовное дело после того, как местные власти отказались это сделать.