Родила в поезде: казахстанка отыскала проводницу, чтобы поблагодарить за помощь

В феврале 2024 года беременная женщина ехала на поезде "Алматы-Өскемен". Между станциями Екаша-Айыртау у нее неожиданно начались схватки. Роды пришлось принимать проводнице Багдагул Абдакуловой, сообщает Zakon.kz.

Она взяла на себя ответственность и сделала все возможное, чтобы роды прошли благополучно. В итоге женщина родила здоровую малышку прямо в вагоне.

Год спустя, в честь Дня благодарности, родители и дочка специально приехали в Астану, чтобы еще раз встретиться и сказать спасибо проводнице, пишет Rail-news.kz.

Фото: пресс-служба КТЖ

Багдагул Абдакулова 37 лет проработала в пассажирском поезде и в марте планирует выходить на пенсию. Она признается, что случай, когда ей довелось принимать роды прямо в вагоне, навсегда останется в ее памяти.

"7 февраля 2024 года мне сообщили, что у одной из пассажирок из Усть-Каменогорска начались схватки. Было страшно и очень волнительно, никогда такого не испытывала. Но меня все поддержали. Жансая справилась, и мы обе справились. Так и появилась на свет маленькая Ясина", – рассказала Багдагул Абдакулова в эфире праздничной программы "Qazaqstan TV".

Всего за последнее время в поездах АО "Пассажирские перевозки" на свет появились 14 младенцев.

С 1 марта 2016 года жители нашей страны ежегодно отмечают День благодарности, когда принято говорить "спасибо" близким и далеким. О том, как возник этот праздник и в чем его глубинный смысл, – в материале Zakon.kz.