Ушел из жизни казахский поэт Темирхан Медетбек

Известный казахский поэт, лауреат Государственной премии Темирхан Медетбек скончался на 81-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве культуры и информации РК выразили глубокие соболезнования семье и близким выдающегося поэта и кавалера орденов "Курмет" и "Парасат".

"Темирхан Медетбек стал ярким поэтом-песенником о национальной идентичности и исторической памяти. Его поэзия возвышала дух патриотизма и героизма, а его амбициозные мысли о чести, стране и земле глубоко укоренились в сознании поколений. Он внес неоценимый вклад в развитие литературы в годы независимости, высказывал смелые мысли и острые суждения в области критики и публицистики, сумел подняться до вершин ораторского искусства", – говорится в официальном сообщении.

О печальном известии также сообщил журналист Касым Аманжоль на своей странице в Facebook.

"Темирхан ага Медетбек был настоящим поэтом, настоящим гражданином. Это был человек сдержанный, с теплым сердцем, сильным духом и волей. Выражаю соболезнования его родным, близким, коллегам и читателям! – отмечается в публикации.

Темирхан Медетбек оставил значительное литературное наследие. Среди его поэтических сборников – "Листья моей души", "Перед дорогой", "Далекие расстояния", "Почет", "Волны в небе", "Голос", "Голубиные перья", "Зной, иссушивший Аңка", "Есть признание, которое хочу сказать тебе".

Его стихи были переведены на кыргызский, узбекский, украинский, русский, китайский, татарский и другие языки.

Ранее стало известно о смерти абаеведа и филолога Мекемтаса Мырзахметова. Он умер на 95 году жизни в январе текущего года.