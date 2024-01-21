Прости меня: Дана Нуржигит опубликовала трогательный пост после смерти бывшего мужа
Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Текст ниже переведен редактором Zakon.kz с казахского языка.
"Это оказалась последняя встреча Алима с отцом...Володя, Владимир, Владимир Ахмадьянович Рерих сегодня, находясь в Берлине, ушел из жизни…
Мы с тобой создали семью в 2000 году, познакомившись 11 марта 1996 года. 15 лет мы прожили вместе, родили сына.
Из-за недопонимания я осталась в Казахстане, а ты – улетел в Германию. Ты стал наставником в становлении меня, как личности, специалиста. Также ты сыграл важную роль в формировании меня как матери: у тебя я узнала, как воспитывать сына. Мой советник, ты стал для меня показателем мудрости, профессионализма и эталоном хорошего человека. У тебя был особый интеллект, знания, ораторское искусство, интеллигентность.
Полет в Берлин, который мы посетили в декабре, не был плановой поездкой. В октябре я почувствовала, что нужно отвезти к тебе сына. Кто знал, что это будет последняя встреча, Володя! Ты ушел к своей матери, к моей милой свекрови Эмме Александровне. Это оказался последний раз, когда твой сын смог увидеть тебя и поздравить с днем рождения... Надеюсь, ты обретешь покой и понимание на небесах, которые не смог получить при жизни.
Прости меня!"
Сегодня, 21 января, на 66-м году жизни ушел из жизни бывший генеральный директор ТРК "Хабар", известный казахстанский журналист Владимир Рерих.