Прости меня: Дана Нуржигит опубликовала трогательный пост после смерти бывшего мужа

Дана Нуржигит, бывшая жена известного казахстанского журналиста Владимира Рериха, опубликовала очень трогательный пост с архивным видео после его смерти, сообщает Zakon.kz.

Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Текст ниже переведен редактором Zakon.kz с казахского языка.

"Это оказалась последняя встреча Алима с отцом...Володя, Владимир, Владимир Ахмадьянович Рерих сегодня, находясь в Берлине, ушел из жизни…

Мы с тобой создали семью в 2000 году, познакомившись 11 марта 1996 года. 15 лет мы прожили вместе, родили сына.

Из-за недопонимания я осталась в Казахстане, а ты – улетел в Германию. Ты стал наставником в становлении меня, как личности, специалиста. Также ты сыграл важную роль в формировании меня как матери: у тебя я узнала, как воспитывать сына. Мой советник, ты стал для меня показателем мудрости, профессионализма и эталоном хорошего человека. У тебя был особый интеллект, знания, ораторское искусство, интеллигентность.

Полет в Берлин, который мы посетили в декабре, не был плановой поездкой. В октябре я почувствовала, что нужно отвезти к тебе сына. Кто знал, что это будет последняя встреча, Володя! Ты ушел к своей матери, к моей милой свекрови Эмме Александровне. Это оказался последний раз, когда твой сын смог увидеть тебя и поздравить с днем рождения... Надеюсь, ты обретешь покой и понимание на небесах, которые не смог получить при жизни.

Прости меня!"

Сегодня, 21 января, на 66-м году жизни ушел из жизни бывший генеральный директор ТРК "Хабар", известный казахстанский журналист Владимир Рерих.

