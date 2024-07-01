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Казахстанцы смогут покупать и продавать жилье онлайн

недвижимость, Минюст, регистрация , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 14:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге 1 июля 2024 года поделился хорошей новостью: казахстанцы смогут совершать сделки по объектам недвижимости онлайн, сообщает Zakon.kz.

Спикер рассказал о новой опции в сфере услуг органов юстиции. Речь идет об онлайн-сделках купли-продажи недвижимости.

"Теперь казахстанцы могут приобретать и продавать жилье в онлайн-режиме без необходимости физического обращения в ЦОН и к нотариусу. Заключение сделки составит не более восьми часов, а регистрация – всего 10 минут. Процесс сделки начинается с видеоидентификации личности продавца и покупателя посредством биометрической аутентификации. Если продавец состоит в браке, то супругу также предстоит пройти эту процедуру. Далее участники сделки назначают видеозвонок с нотариусами, где последние убеждаются в личности участников и подлинности сделки. Договор купли-продажи подписывается электронно-цифровой подписью", – пояснил он.

Такая сделка будет, по его словам, совершаться по инициативе покупателя. Но есть два условия: быть гражданином Казахстана и иметь ЭЦП.

Пилотный проект запущен в городах Астана и Алматы. В дальнейшем планируется подключить к данному сервису другие регионы Казахстана, а также повысить сумму стоимости недвижимости. На сегодня она равна 50 млн тенге.

Талгат Уали напомнил, что с апреля 2023 года ряд нотариальных услуг переведены в онлайн-формат. В их числе выписка доверенности, консультации и согласия супругов.

На этом же брифинге представитель Минюста предупредил казахстанцев о новом виде мошенничества. 

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