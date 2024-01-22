Метель, снег и гололед: дороги закрыты в трех областях Казахстана
Фото: pixabay
Из-за непогоды ограничено движение для всех видов автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского значения в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным "Казавтожол", движение ограничено:
- В Атырауской области на автодороге "Актобе – Атырау – Астрахань" км. 616-833, уч. г.Атырау –с.Жумекен.
- В Жетысуской области на автодороге "Ушарал – Достык" км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.
- В Западно-Казахстанской области закрыты участки трех автодорог: "Атырау – Уральск" 375-492 км уч. п.Чапаево – г.Уральск – 117км; "Чапаево – Жалпактал – Казталовка» км. 0-213 уч. п.Чапаево – п.Казталовка – 213 км и "Атырау – Уральск км. 189-371, уч. гр.Атырауской обл. –с.Чапаево – 182 км.
Ранее сообщалось об ограничении движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в четырех областях.
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