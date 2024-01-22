Метель, снег и гололед: дороги закрыты в трех областях Казахстана

Фото: pixabay

Из-за непогоды ограничено движение для всех видов автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского значения в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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