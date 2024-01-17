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Как распознать дипфейк со знаменитостями, рассказали казахстанцам

Как распознать дипфейки, рассказали казахстанцам Фото: pxhere
Казахстанцам рассказали, как распознавать дипфейки – фейковые фото и видео, которые создают с использованием образов политиков, актеров и прочих известных людей, сообщает Zakon.kz.

Советами о том, как отличить дипфейк от подлинного фото или видео, поделился 17 января портал StopFake.kz.

Дипфейк – это технология, которую применяют для создания фейковых изображений и видео. Ее используют для распространения ложных новостей и дезинформации. Распознать дипфейк можно по следующим признакам:

  • артефакты и неестественные детали. Дипфейки могут содержать искажения, неестественные тени или размытость, которых нет в реальных сценах. Некоторые части изображения могут быть неестественно резкими или размытыми;
  • необычное освещение и тени. Внимательно следите за направлением света и за тем, куда падает тень на объектах в кадре;
  • аномалии в движении. Признаками дипфейка могут быть неестественные движения глаз, рта или других частей тела, а также необычные переходы между кадрами;
  • отсутствие физической связи. Фейковые видео часто показывают объекты и людей в контексте, который не соответствует окружающей среде.

Дипфейк – популярная технология среди мошенников. В октябре 2023 года сообщалось, что в Казнете появилось фейковое видео, сгенерированное нейросетью, в котором кибермошенники использовали образ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Никита Дробны
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