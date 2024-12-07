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Происшествия

Мошенники рассылают казахстанцам сообщения от имени Агентства по делам госслужбы

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 17:21 Фото: pixabay
Казахстанцев предупредили об очередных фейковых посланиях. В этот раз мошенники делают их от имени председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, сообщает Zakon.kz.

Рассылка происходит в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

"Неизвестные пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", – сообщили в АДГС.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовали инструкцию для казахстанцев о том, что делать, если мошенники оформили на вас кредит.

Андрей Дюсупов
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