Мошенники рассылают казахстанцам сообщения от имени Агентства по делам госслужбы
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Казахстанцев предупредили об очередных фейковых посланиях. В этот раз мошенники делают их от имени председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, сообщает Zakon.kz.
Рассылка происходит в мессенджерах Telegram и WhatsApp.
"Неизвестные пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", – сообщили в АДГС.
Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовали инструкцию для казахстанцев о том, что делать, если мошенники оформили на вас кредит.
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