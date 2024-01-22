В Алматы - 13 ℃, в Шымкенте дождь: какой будет погода в крупнейших городах Казахстана

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-25 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 23 января – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 9-11 мороза. 24 января – переменная облачность, днем снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 7-9 мороза. 25 января – переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 1-3 мороза. Прогноз погоды в Алматы 23 января – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 мороза, днем 0-2 тепла. 24 января – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла. 25 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла. Прогноз погоды в Шымкенте 23 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла. 24 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла. 25 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла. Читайте также В автобусах Алматы появятся перегородки для водителей Когда достроят развязки в нижней части Алматы Родной поселок Скриптонита переименовали

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