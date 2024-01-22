В Алматы - 13 ℃, в Шымкенте дождь: какой будет погода в крупнейших городах Казахстана
Прогноз погоды в Астане
23 января – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 9-11 мороза.
24 января – переменная облачность, днем снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 7-9 мороза.
25 января – переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 1-3 мороза.
Прогноз погоды в Алматы
23 января – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 мороза, днем 0-2 тепла.
24 января – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.
25 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла.
Прогноз погоды в Шымкенте
23 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 10-12 тепла.
24 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.
25 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.