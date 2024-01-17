В Алматы – дождь со снегом, в Астане – мороз: какой будет погода в крупнейших городах Казахстана
Астана
18 января – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°, днем -11-13°.
19 января – переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°, днем -13-15°.
20 января – переменная облачность, ночью – небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°, днем -16-18°.
Алматы
18 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -2-4°.
19 января – переменная облачность, в конце дня – осадки (дождь, снег). Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0+2°.
20 января – переменная облачность, временами снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем -3-5°.
Шымкент
18 января – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +7+9°.
19 января – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +1+3°.
20 января – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -1-3°.