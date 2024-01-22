Токаев призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 января на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, тюрьма – это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.



Вместе с тем президент полагает, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства в глазах граждан.

"Мы не должны проходить мимо всех случаев ответственного выполнения полицейскими своих служебных обязанностей, особенно проявления ими подлинного героизма (а таких случаев немало), следует по-достоинству оценивать их работу, отмечать самыми высокими наградами. Важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, ответственности, героизма, – сказал глава государства".

Ранее президент назвал важнейшую задачу полиции Казахстана.