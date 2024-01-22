Токаев: Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 22 января 2023 года на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РК, высказался о киберпреступности и интернет-мошенничестве, сообщает Zakon.kz.
Президент поручил поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.
"Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Это единственная цель вашей работы против криминала. Бескомпромиссная борьба с криминалитетом – ваша прямая ответственность и служебный долг", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее глава государства обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей и раскритиковал исполнение поручений по борьбе с распространением наркотиков.
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