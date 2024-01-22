Токаев: Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 22 января 2023 года на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РК, высказался о киберпреступности и интернет-мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

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