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В Казахстане продлили беспошлинный ввоз для электромобилей

В Казахстане продлили беспошлинный ввоз для электромобилей Фото: unsplash
В Казахстане продлили до 31 декабря 2025 года беспошлинный ввоз для электромобилей, сообщает Zakon.kz.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 134 продлен беспошлинный ввоз для электромобилей на территорию государств членов ЕАЭС.
"Ввести транспортное средство с электрическим двигателем на территорию Казахстана с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины можно не более одного раза в год", – рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Астане.
Отмечается, что освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Казахстане, Армении, Беларуси и Кыргызстане.

Ранее казахстанцам напомнили, сколько электрокаров можно ввезти в страну без уплаты таможенных пошлин и налогов. 

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