В Казахстане продлили беспошлинный ввоз для электромобилей

В Казахстане продлили до 31 декабря 2025 года беспошлинный ввоз для электромобилей, сообщает Zakon.kz.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 ноября 2023 года № 134 продлен беспошлинный ввоз для электромобилей на территорию государств членов ЕАЭС.

"Ввести транспортное средство с электрическим двигателем на территорию Казахстана с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины можно не более одного раза в год", – рассказали в Департаменте государственных доходов по городу Астане.

Отмечается, что освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Казахстане, Армении, Беларуси и Кыргызстане.





Ранее казахстанцам напомнили, сколько электрокаров можно ввезти в страну без уплаты таможенных пошлин и налогов.



