Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Водитель автобуса в маске из фильма "Крик" напугал жителей Усть-Каменогорска

Водитель автобуса в маске из фильма "Крик" напугал жителей Усть-Каменогорска Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске уволили водителя автобуса, который работал в маске из фильма "Крик", сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео с водителем, который был за рулем в маске из фильма "Крик". Комментаторы неоднозначно отнеслись к поступку водителя. Кто-то писал, что водителя общественного транспорта могут испугаться дети, также это может отвлечь других участников дорожного движения. Однако некоторые пользователи отметили, что водитель просто с юмором.


Однако в ТОО "Марат-М" не оценили шутку.

"По данным перевозчика, данный водитель уволен за непристойное поведение", — сообщили YK-news.kz в ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска".

В пресс-службе департамента полиции ВКО прокомментировали, что водитель автобуса в данной ситуации не нарушил ПДД.

Читайте также

Минобороны предложило выделять квоты для отдыха детям военнослужащих
Минобороны предложило выделять квоты для отдыха детям военнослужащих
Что думают эксперты о Транспортном каркасе Алматы: от развития метро до открытия новых остановок
Что думают эксперты о транспортном каркасе Алматы: от развития метро до открытия новых остановок
Усыновление ребенка в Казахстане: чем отличается процедура для иностранцев
Усыновление ребенка в Казахстане: чем отличается процедура для иностранцев
Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три привычки для долголетия
Три привычки для долголетия
Измения правила пенсионных выплат
В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
Кайрат Нуртас, Баян Максаткызы
Баян Максаткызы похвасталась подарком от Кайрата Нуртаса на день рождения
Наряд Абдукаримовой на юбилее Алагузовой восхитил и разозлил комментаторов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: