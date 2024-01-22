Водитель автобуса в маске из фильма "Крик" напугал жителей Усть-Каменогорска
Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске уволили водителя автобуса, который работал в маске из фильма "Крик", сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появилось видео с водителем, который был за рулем в маске из фильма "Крик". Комментаторы неоднозначно отнеслись к поступку водителя. Кто-то писал, что водителя общественного транспорта могут испугаться дети, также это может отвлечь других участников дорожного движения. Однако некоторые пользователи отметили, что водитель просто с юмором.
Однако в ТОО "Марат-М" не оценили шутку.
"По данным перевозчика, данный водитель уволен за непристойное поведение", — сообщили YK-news.kz в ТОО "Центр управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска".
В пресс-службе департамента полиции ВКО прокомментировали, что водитель автобуса в данной ситуации не нарушил ПДД.
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