Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске: полиция начала расследование
Фото: Instagram/eastkazpolice
В Усть-Каменогорске рано утром 28 ноября водитель автобуса насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП ВКО, 28 ноября около 06:00 по проспекту Абая в районе автобусной остановки "Гаванский мостик" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного автобуса сбил пешехода.
Как отметили в ведомстве, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначен ряд судебных экспертиз.
Ранее в Алматы водитель насмерть сбил пешехода.
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