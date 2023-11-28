Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске: полиция начала расследование

В Усть-Каменогорске рано утром 28 ноября водитель автобуса насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП ВКО, 28 ноября около 06:00 по проспекту Абая в районе автобусной остановки "Гаванский мостик" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного автобуса сбил пешехода.

Как отметили в ведомстве, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее в Алматы водитель насмерть сбил пешехода.