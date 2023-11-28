Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске: полиция начала расследование

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Усть-Каменогорске: полиция начала расследование Фото: Instagram/eastkazpolice
В Усть-Каменогорске рано утром 28 ноября водитель автобуса насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП ВКО, 28 ноября около 06:00 по проспекту Абая в районе автобусной остановки "Гаванский мостик" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутного автобуса сбил пешехода. 

Как отметили в ведомстве, от полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. 

По данному факту начато досудебное расследование. Назначен ряд судебных экспертиз. 

Ранее в Алматы водитель насмерть сбил пешехода.  

Читайте также

Смерть курсанта в Актобе – комментарий института
Смерть курсанта в Актобе – комментарий института
Лжеадвокат обещал помочь с алиментами на ребенка за 7 млн тенге
Лжеадвокат обещал помочь с алиментами на ребенка за 7 млн тенге
кирпичная стена
Упал кирпич на голову: жительница Уральска скончалась на месте
Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления