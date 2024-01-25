Не баловаться с привлечением трудовых мигрантов в Астану предложил Каналимов

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов на заседании 25 января 2024 года предложил меньше привлекать иностранную рабочую силу, а больше заботиться об интересах своих безработных, передает корреспондент Zakon.kz.

Каналимов считает, что нужно аккуратно подходить к вопросу привлечения иностранной рабочей силы.



"По иностранной рабочей силе – у нас у самих в стране есть безработные люди, и не надо этим вопросом баловаться, приглашать иностранную рабочую силу. Мы иностранцев должны привлекать только тогда, когда у нас не хватает таких-то профессиональных кадров в таких-то направлениях, по специальностям и компетенциям. А когда мы начинаем привлекать парикмахеров, сварщиков, электриков, которые у нас есть на рынке труда, это недопустимо", – отметил он.

Он считает, что в этом вопросе в первую очередь должны соблюдаться интересы казахстанцев.



"Мы должны сперва заботиться о своих гражданах. Конечно, думают, привезет, оплатим меньше – зарплата их маленькая, понимаю, но легкими путями эти вопросы решать не нужно. У нас своя безработица есть в стране – мы должны своих людей учить, когда у нас будет безработица 2-3%, потом привлекайте кого хотите, а пока есть свои безработные, думаю, этим делом, еще раз говорю, не нужно баловаться", – указал Ерлан Каналимов.

При этом он посоветовал решить проблему волокиты и бюрократии в вопросах регистрации трудовых мигрантов.

"Человека чтобы зарегистрировать, столько волокиты: легче, по-моему, родить или похоронить. Немного нужна открытость в этом вопросе. Никто не хочет разъяснять процедуры. Направляют то к одному, то к другому. И тут возникает вопрос – либо они сами не знают, либо не хотят. Но при этом у них есть время пить чай и вести беседы, а люди ждут. Но это отношение к людям, нашим гражданам в первую очередь и это создает имидж в целом о работе государственных органов. Все вопросы должны решать профессиональные кадры. Уделяете этому внимание", – резюмировал он.

С 1 июля 2023 года центры занятости в Казахстане преобразуют в центры трудовой мобильности. В Астане такой центр будет работать через районные карьерные центры.



17 января 2024 года сообщалось, что официальная безработица рекордно снизилась в Казахстане и составила 4,7%.

