Свыше 1300 "резиновых" квартир нашли в Казахстане

В Казахстане нашли 1348 так называемых "резиновых" квартир, в которых незаконно проживали порядка 36 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков, наибольшее количество фиктивных регистраций установлено в трех городах республиканского значения. Благодаря принятым мерам снижается количество таких квартир. За проживание без регистрации к административной ответственности привлечено свыше 4700 человек.



"Люди этим занимаются незаконно, у них намерение, естественно, обогатиться. Пестрят объявления, когда предлагают фиктивную регистрацию за 5000 тенге, для иностранцев цена выше. Безусловно, выявляем таких людей, привлекаем", – сказал Аслан Аталыков 20 сентября на брифинге в СЦК.

Он добавил, что в обществе обсуждается вопрос ужесточения ответственности за фиктивную регистрацию. Чиновник считает, что такие люди негативно влияют на миграционный контроль и должны нести строгую ответственность.

"В кругах юристов обсуждаются меры по отказу от предоставления госуслуг таким регистраторам", – отметил глава комитета.

Он также сообщил, что в Астане есть факт привлечения к уголовной ответственности за незаконную регистрацию у себя в квартире.

Согласно приговору Межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 17 июня, безработную 37-летнюю жительницу столицы признали виновной по статье 394 часть 1 УК РК ("Организация незаконной миграции") и приговорили к году ограничения свободы и 100 часам принудительного труда. Женщина заключила соглашение в форме сделки о признании вины.

В своей квартире площадью 35,7 кв. м с июля по ноябрь 2023 года женщина за вознаграждение зарегистрировала 648 человек. Стоимость прописки на три месяца составляла 5000 тенге, на год – 15 000 тенге. Приговор вступил в силу 3 июля.

Ранее сообщалось, что в Астане предложили увеличить штрафы в два раза за прописку людей, которые фактически не проживают в квартирах.

