Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Заезжает кто попало": предложение ограничить въезд в Астану прокомментировал глава МВД

Предложение ограничить въезд в Астану прокомментировал глава МВД Фото: pixabay
Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал высказывание депутата столичного маслихата Азамата Айтхожина о том, что на въезде в Астану нужны блокпосты, потому что в город "заезжает кто попало", сообщает Zakon.kz.

Министр с мнением депутата не согласился, отметив, что ограничение въезда в столицу – излишняя мера.

"У нас свобода перемещения. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать. В отношении нарушителей мы и так имеем информированность. Для этого есть силы и средства. Необходимости нет. Раньше были блокпосты, мы это упразднили. На основных магистралях они есть. Но они стоят у нас на рубежах, во время пандемии и других ЧП. На балансе акимата они находятся. А город закрывать я не вижу необходимости".Ержан Саденов

Депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин 25 января предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки. Депутат жаловался, что сейчас в столицу Казахстана "заезжает кто попало".

Это высказывание ранее уже прокомментировал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. Он отметил, что мигранты прибывают в Астану в пределах квоты, которую формирует акимат.

Читайте также

Крушение самолета Bek Air: депутат раскритиковал ход расследования
Крушение самолета Bek Air: депутат раскритиковал ход расследования
Досаев оценил идею поставить в парке 28 Панфиловцев еще один памятник
Досаев оценил идею поставить в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев еще один памятник
В двух городах Казахстана места в детсады распределяют по-новому
В двух городах Казахстана места в детсады распределяют по-новому
Жадра Жулмухаметова
Астана МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: