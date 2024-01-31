"Заезжает кто попало": предложение ограничить въезд в Астану прокомментировал глава МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал высказывание депутата столичного маслихата Азамата Айтхожина о том, что на въезде в Астану нужны блокпосты, потому что в город "заезжает кто попало", сообщает Zakon.kz.

Министр с мнением депутата не согласился, отметив, что ограничение въезда в столицу – излишняя мера.

"У нас свобода перемещения. У нас достаточно средств, чтобы оперативно наблюдать. В отношении нарушителей мы и так имеем информированность. Для этого есть силы и средства. Необходимости нет. Раньше были блокпосты, мы это упразднили. На основных магистралях они есть. Но они стоят у нас на рубежах, во время пандемии и других ЧП. На балансе акимата они находятся. А город закрывать я не вижу необходимости". Ержан Саденов

Депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин 25 января предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволит снизить преступность и контролировать миграционные потоки. Депутат жаловался, что сейчас в столицу Казахстана "заезжает кто попало".



Это высказывание ранее уже прокомментировал председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. Он отметил, что мигранты прибывают в Астану в пределах квоты, которую формирует акимат.