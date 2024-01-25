Диплом есть, а для работы не годятся: подготовку студентов РК раскритиковал депутат

Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов раскритиковал качество подготовки студентов в вузах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мархабат Жайымбетов на презентации в Мажилисе проект закона "О науке и технологической политике" раскритиковал качество подготовки студентов в вузах Казахстана.

"Мы встречаемся в руководителями предприятий и строительных компаний. Они говорят, что не хотят брать на работу выпускников некоторых вузов, хоть диплом у них имеется. Инженеры не умеют читать схемы, чертежи. Я довожу до вас чаяние работодателей", – заявил он.

При этом он стал говорить, о каких вузах идет речь.



"Я не буду называть университеты, но им достаточно взглянуть на диплом и они сразу говорят, что не буду брать на работу их выпускников. Есть выпускники медвузов, к которым люди не идут за помощью. И сейчас стали появляться такие инженеры, электрики – диплом есть, а для работы не годятся", – заявил депутат.

25 января вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки презентовал в Мажилисе проект закона "О науке и технологической политике" с сопутствующими поправками. Документ предусматривает расширение пакета социальной поддержки научных работников в Казахстане.