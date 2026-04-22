Общество

Депутат предложил перенести игровые площадки в ТРЦ на первый этаж

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:19 Фото: pexels
Депутат Мархабат Жайымбетов на пленарном заседании Мажилиса 22 апреля 2026 года раскритиковал деятельность детских площадок в торгово-развлекательных центрах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что в Казахстане в ТРЦ и торговых домах часто размещают детские развлекательные площадки. Но он сомневается в их полном соответствии требованиям безопасности.

"Количество посетителей расположенных там детских площадок достигает около 100 тыс. детей, а в выходные и праздничные дни этот показатель увеличивается в два-три раза. При этом количество людей там не ограничивается, что создает угрозу безопасности каждого ребенка", – сказал депутат.

Не отвечает правилам безопасности, по его оценке, и их расположение на верхних этажах ТРЦ. Особого внимания, считает он, требуют и санитарные условия.

"Оборудование становится источником опасности, если не поддерживается чистота. Отсутствие систематической дезинфекции может привести к распространению различных инфекций. Все это представляет прямую угрозу здоровью ребенка. Качество обслуживания и ценовая политика также далеки от единообразия. Например, в выходные и праздничные дни одни детские площадки предоставляют скидки детям из социально уязвимых групп, а другие — нет. Также тот факт, что цена предоставляемых услуг в крупном городе или в одном центре предлагается с разницей в 30-50% по сравнению с другим, свидетельствует о недостаточной прозрачности рынка", – подчеркнул парламентарий.

В этой связи он предлагает уточнить требования к размещению детских игровых площадок. В частности, законодательно обязать размещать их в крупных торгово-развлекательных центрах только на первом этаже, чтобы можно было быстро и легко вывести детей из здания в случае ЧП.

Также предлагается ужесточить санитарные требования и ввести норму об обязательной дезинфекции игрового оборудования не реже двух раз в день.

"Важно урегулировать ценовую политику и обеспечить прозрачность формирования стоимости услуг", – резюмировал Мархабат Жаймбетов.

8 сентябре 2025 года сообщалось, что объекты торговли и развлекательные центры в Казахстане обязали страховать посетителей от пожаров.

До 80% заведений общепита в Казахстане могут закрыть из-за новых саннорм
Диплом есть, а для работы не годятся: подготовку студентов РК раскритиковал депутат
Казахстан теряет десятки миллиардов тенге на зарубежных онлайн-платформах такси – депутат
