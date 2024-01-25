Туман, метель и шквал: жителей Астаны и 13 областей РК предупредили о непогоде

В Астане и 13 областях Казахстана на 26 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный снег. Гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 15-20, утром и днем на западе, востоке области временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель.

На севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере Улытауской области ожидается низовая метель. В Жезказгане ночью ожидается низовая метель.

Утром и днем в южной половине Алматинской области временами ожидаются гололед, туман. В Алматы утром и днем временами ожидается гололед. В конце дня временами туман. В Конаеве днем временами ожидается туман.

Днем на западе, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. В центре, на юге, в горных и предгорных районах области – туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Временами туман, гололед. В Туркестане временами ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, востоке, юго-востоке Костанайской области ожидаются снег, метель.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег, на западе, юге области – сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель.

На юге, западе Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Ночью на юге, в горных районах области – низовая метель. На юге, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе ночью и утром – туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.