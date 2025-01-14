Метели и туманы накроют Казахстан: в 13 областях объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 15 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

15 января на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области туман.

Ночью на юге, востоке Атырауской области гололед. На западе, востоке области туман. В Атырау ночью гололед.

На западе, юге, в центре Абайской области низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области туман. Ветер восточный, юго-восточный на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области гололед, туман. В Уральске ночью и утром туман, гололед.

Днем в Северо-Казахстанской области снег. Ночью на западе, севере области низовая метель, днем на западе, севере, юге области метель. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем низовая метель. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области низовая метель. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Улытауской области временами туман. В Жезказгане временами туман.

Днем на севере, западе Кызылординской области гололед.

На западе, севере, востоке Костанайской области метель. На юге, в центре области туман. Ветер юго-западный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром метель.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-западный днем на горных перевалах области, 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали о том, какой будет погода в предстоящую среду, 15 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

