Появились новые данные о пострадавших при землетрясении в Алматы

Специалисты Управления общественного здоровья Алматы рассказали Zakon.kz о состоянии пострадавших во время сильного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 26 января 2024 года, трое взрослых продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

"Они находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Состояние одного пациента остается тяжелым, двоих – средней степени тяжести". Пресс-служба Управления общественного здоровья Алматы

Четверо пострадавших детей находятся в Центре детской неотложной медицинской помощи. Их состояние, по словам врачей, средней степени тяжести, стабильное.

К вечеру 23 января 2024 года после землетрясения за медицинской помощью в стационары Алматы обратились 67 человек: из них 55 взрослых и 12 детей.

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Как оказалось, взрослые получили травмы при падении дома. Касательно детей: один грудничок выпал из рук матери, другой – из детской кроватки.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов.