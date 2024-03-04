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Стало известно об одном пострадавшем в результате землетрясения в Алматы

пострадал человек во время землетрясения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:58 Фото: Zakon.kz
Один человек пострадал в Алматы после сильного землетрясения 4 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлана Атыгаева, детали того, как именно пострадал человек, выясняются. 

Как уточнили в Управлении здравоохранения Алматы, 18-летнему жителю города в Центре детской неотложной медицинской помощи оказали всю необходимую помощь.

"Диагноз: "Ушиб и растяжение связок правого голеностопного сустава и стопы. Пациент направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", – сказано в сообщении ведомства.

4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

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Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
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