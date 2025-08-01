Погода на выходные в Алматы, Астане и Шымкенте: синоптики дали новый прогноз

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода на выходных, 2 и 3 августа 2025 года, в трех крупнейших городах страны. В Алматы и Астане пройдут дожди с грозами. В Шымкенте же осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 2 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.

3 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +19+21°. Прогноз погоды по Алматы 2 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра временами поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.

3 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8, временами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +28+30°. Прогноз погоды по Шымкенту 2 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.

3 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°. Материал по теме Дожди и снижение температуры: погода на неделю в Алматы Ранее синоптики сообщили жителям страны, что на территорию Казахстана надвигаются похолодание до +5°С, 41-градусная жара, ливни и град.

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