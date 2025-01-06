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Общество

Экспертиза учебников на 2025-2026 учебный год: что изменится для школьников Казахстана

Школьные учебники, книги для средних классов, школа, история Казахстана, физика, алгебра, геометрия, биология , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 11:00 Фото: primeminister.kz
Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения Казахстана завершил экспертизу учебников и учебно-методических комплексов, которые будут использоваться в следующем учебном году, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 6 января 2025 года, рассказали в Министерстве просвещения РК.

"Экспертной комиссией было рассмотрено 278 наименований учебников и учебно-методических пособий. Из них 266 наименований получили одобрение и будут рекомендованы для использования. Также для детей с особыми образовательными потребностями разработаны учебники с шрифтом Брайля и укрупненным текстом. Для 4-х классов утверждены учебники по цифровой грамотности, русскому языку и иностранным языкам (английский, немецкий, французский), изобразительному искусству, трудовому обучению, естествознанию и учебные пособия для школ с уйгурским и узбекским языками обучения", – говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По словам директора Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назиры Абдрахмановой, в составе предметной экспертной комиссии работали опытные педагоги-практики и ученые.

"Оценка учебной литературы проводилась по строгим научно-педагогическим критериям, с учетом результатов апробации и тщательного анализа каждого издания. Утвержденные учебники и учебно-методические пособия соответствуют актуальным требованиям образования и направлены на развитие у школьников ключевых навыков и знаний, которые способствуют их успешному обучению и дальнейшему развитию", – отметила директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назира Абдрахманова.

Также впервые учебно-методические пособия для дошкольных образовательных организаций прошли комплексную экспертизу.

"В учебно-методический комплекс вошли методическое руководство, рабочая тетрадь, хрестоматия, раздаточные материалы, демонстрационный материал и альбомы".Пресс-служба Минпросвещения РК

Ранее в Министерстве просвещения Казахстана рассказали о планах на 2025 год.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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