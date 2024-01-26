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В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем

В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем Фото: скриншот из видео
Школьных преподавателей в ЗКО намерены наказать за отправку детей на олимпиаду без сопровождения с посторонним водителем, передает Zakon.kz.

"Мой город" сообщил, что 25 января во время оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" на автодороге Уральск – Атырау полицейские остановили автомашину Toyota Estima. Оказалось, что водитель незаконно перевозил шестерых школьников, которые приехали в Уральск на областную олимпиаду. Все они жители поселка Шабдаржап Акжайыкского района (315 км от областного центра). Кроме того, машина оказалась праворульной. Ранее глава Департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев запретил таксистам перевозить пассажиров на праворульных авто.


В свою очередь водитель Беймбет Мырзагалиев пояснил, что довезти участников на олимпиаду его попросили учителя. Сами они уехали на другой машине.

"Я не таксую, меня лишь попросили учителя. Плату за проезд не брал, лишь за их счет заправился бензином", – сказал водитель.

По факту в отношении водителя составили административный протокол по статье 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления". Его автомобиль водворили на штрафстоянку, а детей пересадили в патрульную машину. Стражи порядка обязались сами довезти школьников.

Кроме этого, накажут и педагогов школы села Шабдаржап, которые отправили детей в опасную поездку ненадлежащим образом. С начала года на дорогах области погибли 17 человек.

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