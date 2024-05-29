В ЗКО произошло 46 аварий, в которых погибли дети

В ЗКО с участием детей зарегистрировано 46 ДТП, в которых четверо детей погибли и 54 получили травмы, передает Zakon.kz.

Пресс-служба МВД РК пишет, что с начала года в ЗКО зарегистрировано 228 ДТП, где погибли 27 человек и 318 получили травмы. С участием детей произошло 46 ДТП, в которых четверо детей погибли и 54 получили травмы.

"На дорогах ЗКО участились случаи вождения несовершеннолетними транспортных средств, в результате чего были совершены ДТП со смертельным исходом", – отмечают полицейские.

1 апреля в Уральске несовершеннолетний водитель, управляя машиной марки LADA, совершая движение по проспекту Абулхаир хана, возле остановки наехал на пешехода. От полученных травм он скончался в больнице.

11 мая в одном из микрорайонов города Аксай несовершеннолетний, управляя авто марки Suzuki, совершил наезд на трехлетнего ребенка, в результате которого малыш скончался в больнице.

27 мая в Уральске на пересечении улиц Л. Чайкиной и Кокчетавской произошло столкновение скутера и авто марки Hyundai. Несовершеннолетние водитель и пассажир скутера с различными травмами госпитализированы в больницу.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся расследования. По результатам будет установлена вина каждого участника ДТП.

Стражи порядка отмечают, что инциденты произошли прежде всего из-за ненадлежащего контроля со стороны родителей и законных представителей. Их ответственность также будет рассматриваться в рамках уголовных дел.

"Уважаемые водители, будьте особенно внимательны к юным пешеходам. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Особенно следует быть внимательными на дороге в тех местах, где возможно внезапное появление детей. Призываем также водителей велосипедов, мотоциклов и скутеров строго соблюдать правила дорожного движения", – обратились сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей.