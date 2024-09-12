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Граждане России бегут в Уральск: казахстанку наказали за фейк

Казахстанку наказали за фейк, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:08 Фото: freepik
Специализированный суд по административным правонарушениям города Уральска привлек горожанку к административной ответственности за распространение ложной информации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, житель Уральска рядом с ТД "Достык" записал на видео, как фактически выпускники школ ЗКО, поступившие в вузы России и выезжающие в город Казань (около 135 человек), размещаются в автобусах.

"При этом, не зная причины скопления людей, он указал на то, что граждане России бегут в Казахстан, и отправил эту видеозапись своей супруге И. по WhatsApp, которая, не осознавая последствий, разместила видео в социальной сети TikTok на своей странице под названием "Россия халқы Орал қаласына қашып келуде", тем самым распространив недостоверную информацию в интернет-ресурсе", – сообщили в суде.

На процессе женщина полностью признала свою вину.

Суд, исследовав материалы дела и видеозапись, назначил ей взыскание в виде штрафа в размере 73 840 тенге.

11 сентября в пресс-службе Министерства внутренних дел РК рассказали о фейковой рассылке: группа людей ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел.

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