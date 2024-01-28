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В СКО выявили дефекты в конструкции дорогущего моста-долгостроя

В СКО выявили дефекты в конструкции дорогущего моста-долгостроя Фото: pkzsk.info
В Северо-Казахстанской области в районе Габита Мусрепова обнаружили расслоение асфальтобетонного покрытия и трещины на многострадальном мосту через балку Жалтыр вблизи села Салкынколь, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, директор филиала Национального центра качества дорожных активов Жолдыбай Тентеков сообщил, что за текущий дорожно-строительный сезон специалисты выборочно контролировали качество ремонтных работ на 12 объектах дорог областного значения. Выявили 79 дефектов. По его словам, 77 из них устранены. Оставшиеся 2 дефекта сосредоточены на многострадальном мосту через балку Жалтыр вблизи села Салкынколь.

"Дефекты на объекте "Строительство моста на 142-м километре автодороги Еленовка - Арыкбалык - Чистополье - Есиль" будут устранены в дорожно-строительный сезон 2024 года. При проведении строительных работ на объекте имеется сегрегация (расслоение покрытия. – Прим. ред.) и сетка трещин", – пояснил Жолдыбай Тентеков.

Как отмечается, подрядчик приступил к капитальному ремонту моста автомобильной дороги областного значения Еленовка - Чистополье - Арыкбалык - Есиль летом 2019 года. Работы по договору должны были закончить за полгода, но неожиданно наступила зима… Дальше последовала смена подрядчика. Строительство и вовсе приостановили.

Ранее издание сообщало, что в 2021 году из бюджета Северо-Казахстанской области выделили 1,2 миллиарда тенге, чтобы построить мост у села Салкынколь.

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