Школьник в СКО заболел туберкулезом

Туберкулез открытой формы подтвердился у ученика шестого класса Новоишимской средней школы района имени Габита Мусрепова, сообщает Zakon.kz.

Теперь на учет более тыс. человек, контактировавшие с заболевшим. По словам врачей школьник три года назад уже болел туберкулезом, однако не получил полного лечения. Сейчас он находится в областном фтизиопульмонологическом центре на лечении. Состояние у шестиклассника стабильное, передает "Седьмой канал".

Оказалось, что в регионе с начала года уже выявлено два случая туберкулеза среди учеников.

Со слов руководителя управления образования Айнагуль Сурагановой, как только стало известно об инфекционном заболевании, администрацией школы проведено общешкольное родительское собрание.

На днях в Минздраве разъяснили, почему нельзя купаться в фонтанах.