В Японии в больнице умер преступник, которого искали 50 лет

70-летний японец, поступивший в клинику, назвался преступником Сатоси Кирисима. У мужчины была последняя стадия рака желудка, и он заявил, что хочет закончить свои дни под своим настоящим именем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал NHK, Кирисиму безуспешно разыскивали 50 лет за причастность к серии терактов, проведенных леворадикальной организацией "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии". Он подозревался в том, что заложил бомбу и устроил взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио в апреле 1975 года.

По данным NHK, утром в понедельник стало известно, что Кирисима умер. Полиция считает, что вероятность того, что это действительно Сатоси Кирисима, высока. Сотрудники полиции проводят анализ ДНК и другие средства для подтверждения его личности.



