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Что важнее история или многоэтажка: суд принял решение по иску предпринимателя к акиму

Купеческий особняк в Семее, суд в Семее, спорный особняк, акимат Абайской области Фото: Zakon.kz/Альбина Халел
Специализированный суд по административным правонарушениям Семея рассмотрел дело по иску гражданина А. к акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву, передает корреспондент Zakon.kz.

Истец требовал отменить постановление о присвоении купеческому особняку 1844 года постройки статуса памятника архитектуры местного значения с целью дальнейшего его сноса

В предыстории этого дела, о которой Zakon.kz рассказывал ранее, говорилось, что предприниматель через суд хотел отменить якобы незаконное постановление областного акимата о включении в список памятников местного значения старинное здание, которое находится на его участке.

В момент покупки здание уже находилось в статусе памятника и охранялось государством. Но по кадастровым документам его не существовало. Это выявилось в момент купли-продажи. На бумагах значился только участок. Как в Семее появились "архитектурные миражи", сейчас выясняют в областном акимате.

Купеческий особняк в Семее, суд в Семее, спорный особняк, акимат Абайской области

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Предприниматель планировал построить в центре города многоэтажный дом с целью его дальнейшего обслуживания. Но шедевр кирпичного зодчества стал для него бременем, от которого он попытался избавиться через суд.

Открытый судебный процесс проходил с участием государственных органов, общественников, представителей акима области и городского главы. Любопытно, что сам истец не присутствовал на открытых заседаниях суда, его интересы представляли адвокаты в режиме онлайн.

На днях в Семее подвели итоги этого резонансного дела. Суд отказал бизнесмену в иске.

"Решением суда от 26 января 2024 года специализированный суд по административным правонарушениям г. Семей в иске гражданину А. отказал. Срок обжалования решения два месяца", - пояснили в межрайонном суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Абайская область Семей
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