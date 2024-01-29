Сильная метель и туман: в Казахстане испортится погода 30 января

Синоптики рассказали, какой будет погода 30 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег), в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

По стране ожидаются туман, гололед, метель.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -13-15°С.

В Алматы – облачно, временами осадки (преимущественно снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С .

В Шымкенте – переменная облачность, осадки, в первой половине ночи сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +2+4°С.