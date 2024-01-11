Метели и туман: о погоде в Казахстане на 12 января

Казахстан по-прежнему остается под влиянием активного атлантического циклона. В РГП "Казгидромет" Zakon.kz рассказали о погоде на 12 января 2024 года.

Метеорологи прогнозируют туман, гололед, сильный порывистый ветер.

"Сохраняются осадки, преимущественно в виде снега с метелью, на юге и юго-востоке страны осадки, в отдельных районах временами сильные осадки в виде дождя и снега". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Астане ожидают переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -27-29°С, днем -11-13°С.

В Алматы будет облачно, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0+2°С.

В Шымкенте в первой половине ночи прогнозируют снег, гололед. Ветер юго- восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.

Кроме того, с прогнозом погоды на 11-13 января 2024 года можно ознакомиться по ссылке.

Непогода преподносит неприятности в разных уголках страны.

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Пока в Астане задерживают рейсы в аэропорту, по Таразу прошелся страшный ураган.