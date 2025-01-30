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Общество

Сильный снегопад, метель и гололед: какой будет погода в Казахстане в последний день января

Сильный снегопад, метель и гололед: какой будет погода в Казахстане в последний день января, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 18:08 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать жителям Казахстана в предстоящую пятницу, 31 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в последний день января погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается только на западе, юго-западе, севере республики.

"Ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды: на большей части страны пройдет снег, ночью на востоке – сильный снег, днем на юго-востоке страны пройдут осадки (преимущественно – снег)... По Казахстану ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", – следует из прогноза.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 31 января, 1 и 2 февраля 2025 года, можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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