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Закрыто движение на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез

Закрыто движение на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез Фото: pixabay
Из-за непогоды закрыто движение на участке автодороги Алматы – Ташкент – Термез, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "КазАвтоЖол", с 22:40  в связи с ухудшением погодных условий  ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на автомобильной дороге А-2 Алматы – Ташкент – Термез", км 59 (с. Жанакурлыс) – км 143 (граница Жамбылской области).

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 30 января 2024 года. По стране ожидаются туман, гололед, метель.

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