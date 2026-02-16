Мама приняла роды у своей дочери в Экибастузе

В Экибастузе роженица не дождалась приезда медиков и родила в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что 14 февраля в шесть часов утра на пульт "103" поступил вызов с информацией о том, что у девушки начались роды. Медики прибыли на место за пять минут, однако к этому моменту ребенок уже появился на свет.

"К тому моменту на свет появилась девочка весом около трех килограммов и ростом 50 см. Выяснилось, что роды приняла мама роженицы. Сохранив тепловую цепочку, медицинская бригада доставила новоиспеченную маму и новорожденную в стабильном состоянии в городской роддом", – рассказала замруководителя областной станции "103" Ирина Мищенко.

По словам специалиста, роды вне стен медучреждения – всегда риск.

"В домашних условиях оказать квалифицированную помощь в случае осложнений практически невозможно. К тому же роды на дому – это не стерильно. Поэтому мы настоятельно призываем будущих мам не рисковать своим здоровьем и жизнью малыша, доверяя процесс профессионалам в специализированных стационарах". Ирина Мищенко

Жительница Костанайской области стала мамой шести детей, родив тройню.