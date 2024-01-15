В аэропорту Алматы подорожала парковка

В международном аэропорту Алматы ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса, сообщает Zakon.kz.

Обновленные тарифы выглядят теперь так:

до 15 минут – без оплаты не более двух раз в сутки;

от 15 минут до 1 часа – 500 тенге;

от 1 часа до 2 часов – 700 тенге;

от 2 часов до 4 часов – 1000 тенге;

от 4 до 6 часов – 1 500 тенге;

от 6 до 12 часов – 2 400 тенге;

от 12 до 24 часов – 3 500 тенге;

свыше 24 часов, за последующие полные и неполные сутки – 5 000 тенге;

утеря талона – 500 тенге.





"В связи с увеличением ежедневного количества автотранспорта, оставляемого на парковочной зоне на длительный срок, возникает существенное давление на инфраструктуру основной парковки. Предлагаем воспользоваться южной парковкой в качестве альтернативного варианта, как для длительного, так и для краткосрочного пользования". Пресс-служба аэропорта Алматы

Также сказано, что тарифы на южной парковочной зоне остаются прежними.

13 января 2024 года в международном аэропорту Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Казахстана, который находился в международном розыске с 2013 года.