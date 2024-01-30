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В Минобороны высказались о нехватке обмундирования у казахстанских военных

форма военных Фото: Акорда
Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах мажилиса 30 января объяснил свои же слова о недостаточном обмундировании военных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили Камалетдинову его слова про недостаточное обмундирование военных. В этой связи они поинтересовались, в чем военные пойдут воевать в случае войны.

"Если вы внимательно слушали, я сказал, что вещевое имущество складывается из различных компонентов, основная форма одежды, о чем вот вы говорите, в чем пойдем воевать, не Дай Бог, конечно, это полевая форма одежды. Мы не пойдем в кителях воевать, парадной форме, лакированных туфлях. Полевой формой одежды обеспечены все на 100%. Это есть. Но раз предусмотрена форма одежды, в том числе повседневная и парадная, вызывает озабоченность факт недообеспеченности военных", – заявил в ответ вице-министр.

30 января Султан Камалетдинов указал на проблему с обеспечением военнослужащих обмундированием.

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