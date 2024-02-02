Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Коммунальщики активно очищают Алматы от снега – фоторепортаж

Коммунальщики активно очищают Алматы от снега – фоторепортаж Фото: Zakon.kz
В Алматы с 22:30 1 февраля 2024 года началось выпадение снега, который ожидается с перерывами до обеда 2 февраля. Об этом рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7:00 в южной столице выпало 10 см.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Жители и гости южной столицы в социальных сетях выражают благодарность коммунальным службам, которые активно очищают город от снега.

Корреспондент Zakon.kz проехал по Алматы, чтобы узнать обстановку по городу.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

По данным управления, с 8:00 на очистку города вышли 452 единицы спецтехники, в том числе 174 малогабаритной тротуароуборочной техники, и 1183 дорожных рабочих.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Как отметили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, с вечера 1 февраля продолжаются работы по массовому вывозу снега с городских улиц силами 44 погрузчиков и 73 самосвалов.

В ночной период вывезено 3,8 тыс. кубометров снега (всего за зимний период вывезено 198 тыс. кубометров).

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега в Алматы – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

По данным управления, в ночной период задействовано 426 единиц спецтехники и 278 дорожных рабочих.

В целях предупреждения гололедных явлений превентивно до начала снегопада обработаны жидкими реагентами основные магистральные улицы:

  • с 4:00 силами 166 пескоразбрасывателей производится посыпка противогололедных материалов. По состоянию на 07:00 использовано 520 тонн;
  • с 5:00 силами 149 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники ведутся работы по очистке тротуаров и мест общего пользования;
  • с 6:00 организовано 14 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Также сообщается, что в акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Ранее Департамент полиции (ДП) Алматы обратился к участникам дорожного движения из-за снегопада. Подробности по ссылке.

Читайте также

Рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее
Рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее
Потепление ожидается в Казахстане
Потепление ожидается в Казахстане
водитель прощение нападавший
Избитый водитель из Караганды готов простить обидчика
Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Нурболат Дакебаев
Избивший водителя скорой помощи мужчина записал видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: