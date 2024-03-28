Досаев пообещал рассказать об итогах сейсмоаудита в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района рассказал, на каком этапе находится работа по сейсмоаудиту зданий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из жителей Алматы спросил акима, сейсмоаудит каких зданий проводят в городе.

Отвечая на вопрос, Ерболат Досаев отметил, что работа еще не закончена, завершился лишь первый этап проверок.

"Официально опубликуем необходимые данные, работа еще не закончена. Мы прошли первую стадию, есть выявленные объекты. Но вопрос в том, что эти объекты частные, поэтому будем совместно отрабатывать с возможными изменениями в законодательстве. После окончания сейсмоаудита все покажем и расскажем – что выявили и что намерены делать", – заверил аким.

21 марта аким Ерболат Досаев рассказал президенту Касым-Жомарта Токаева, что после землетрясения 23 января в Алматы обследовали 183 объекта и серьезных повреждений не обнаружили. Также было начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям жителей после землетрясения 4 марта.

В целом, по словам акима, в 2024 году в рамках сейсмоаудита проверят 13,2 тыс. объектов.