Досаев про уборку снега в Алматы: Держу на постоянном контроле

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что вопрос уборки снега в городе держит на постоянном контроле, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из журналистов на встрече градоначальника с жителями Алмалинского района рассказал, что в редакцию поступают жалобы на плохую уборку снега. В связи с этим спросил, контролирует ли аким этот вопрос.

"Крайний репортаж, где вы расспрашивали горожан, я посмотрел сам. Начальник Управления по развитию коммунальной инфраструктуры, встаньте. Мы все ситуации рассмотрели, как и обещал, алгоритм поменяли в рамках улучшения, что необходимо в первую очередь делать. Работа по улучшению уборки снега в городе продолжается. Пока идет осенне-зимний период, я держу этот вопрос на постоянном контроле", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Ранее Ерболат Досаев уже отвечал на жалобы жителей о плохой уборке снега.

