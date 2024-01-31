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Законодательство РК

В двух городах Казахстана места в детсады распределяют по-новому

В двух городах Казахстана места в детсады распределяют по-новому Фото: pexels
В Казахстане разработана Единая база учета очередности в дошкольные организации. Проект реализуется в пилотном режиме в двух городах страны – Шахтинске и Петропавловске. Об этом сегодня, 31 января 2024 года, рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Цель – искоренение коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях.

"Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение. Получить информацию о садике и наличии свободных мест можно через карту, которая доступна на портале электронного правительства в рамках Единой базы учета очередности. Родитель, ориентируясь по карте может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям", – говорится в сообщении.
В двух городах Казахстана места в детсады распределяют по-новому

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В Минпросвещения отметили, что для удобства жителей проработаны несколько способов подачи заявления:

  • портал электронного правительства,
  • мобильные приложения банков второго уровня,
  • платформы местных исполнительных органов.

Кроме того, исключается сбор бумажных справок для подтверждения льготного статуса.

Они будут автоматически генерироваться из государственных баз данных. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя.

Также представится возможность зачисления детей в один детский сад, если в семье воспитывается более двух детей.

"На сегодня проект реализуется в Шахтинске и Петропавловске. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране".Пресс-служба Минпросвещения РК

О том, что места в детских садах Казахстана начнут распределять по-новому, стало известно 7 ноября 2023 года. Тогда в Минпросвещения заявили, что в стране хотят внедрить Единую базу учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации, а также рассказали о ее преимуществах. Подробности здесь.

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