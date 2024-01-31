В двух городах Казахстана места в детсады распределяют по-новому

В Казахстане разработана Единая база учета очередности в дошкольные организации. Проект реализуется в пилотном режиме в двух городах страны – Шахтинске и Петропавловске. Об этом сегодня, 31 января 2024 года, рассказали в Министерстве просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Цель – искоренение коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях.

"Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение. Получить информацию о садике и наличии свободных мест можно через карту, которая доступна на портале электронного правительства в рамках Единой базы учета очередности. Родитель, ориентируясь по карте может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В Минпросвещения отметили, что для удобства жителей проработаны несколько способов подачи заявления:

портал электронного правительства,

мобильные приложения банков второго уровня,

платформы местных исполнительных органов.

Кроме того, исключается сбор бумажных справок для подтверждения льготного статуса.

Они будут автоматически генерироваться из государственных баз данных. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя.

Также представится возможность зачисления детей в один детский сад, если в семье воспитывается более двух детей.

"На сегодня проект реализуется в Шахтинске и Петропавловске. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране". Пресс-служба Минпросвещения РК

О том, что места в детских садах Казахстана начнут распределять по-новому, стало известно 7 ноября 2023 года. Тогда в Минпросвещения заявили, что в стране хотят внедрить Единую базу учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации, а также рассказали о ее преимуществах. Подробности здесь.