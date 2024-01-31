В двух городах Казахстана места в детсады распределяют по-новому
Цель – искоренение коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях.
"Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение. Получить информацию о садике и наличии свободных мест можно через карту, которая доступна на портале электронного правительства в рамках Единой базы учета очередности. Родитель, ориентируясь по карте может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
В Минпросвещения отметили, что для удобства жителей проработаны несколько способов подачи заявления:
- портал электронного правительства,
- мобильные приложения банков второго уровня,
- платформы местных исполнительных органов.
Кроме того, исключается сбор бумажных справок для подтверждения льготного статуса.
Они будут автоматически генерироваться из государственных баз данных. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя.
Также представится возможность зачисления детей в один детский сад, если в семье воспитывается более двух детей.
"На сегодня проект реализуется в Шахтинске и Петропавловске. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране".Пресс-служба Минпросвещения РК
О том, что места в детских садах Казахстана начнут распределять по-новому, стало известно 7 ноября 2023 года. Тогда в Минпросвещения заявили, что в стране хотят внедрить Единую базу учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации, а также рассказали о ее преимуществах. Подробности здесь.