В Казахстане меняют механизм постановки детей на очередь в детские сады

В нескольких городах Казахстана реализуют пилотный проект Единой учетной базы очередности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве просвещения 13 марта, цель разработки Единой базы учета очередности – искоренение коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях. Проект реализуют в пилотном режиме в городах Шахтинск, Петропавловск, Атырау, Шымкент и восьми районах Павлодарской области.

Фото: egov.kz

"Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране", – отметили в ведомстве.

Как поставить ребенка в очередь в детский сад через eGov mobile?

В eGov mobile нужно открыть раздел "Образование" и нажать "Постановка на очередь детей в детский сад".

1. Выберите тип заявления "Постановка на очередь детей в детские образовательные сады".

2. Выберите из списка ребенка, которого нужно поставить в очередь.

3. При наличии льгот выберите тип.

4. Для выбора детского сада выберите тип поиска "На карте".

5. Выберите месторасположение детского сада и язык обучения.

6. Затем нажмите кнопку "Добавить детский сад в избранное". Можно выбрать от одного до четырех детских садов.

7. После выбора детских садов нажмите кнопку "Подписать" и подтвердите согласие на использование персональных данных для оказания услуги.

8. Вам придет СМС от 1414 о результате оказания услуги.

5 января 2024 года мы писали о том, как правильно зарегистрировать ребенка в eGov, чтобы получить деньги по проекту "Нацфонд – детям".