В Казахстане меняют механизм постановки детей на очередь в детские сады
Как сообщили в Министерстве просвещения 13 марта, цель разработки Единой базы учета очередности – искоренение коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях. Проект реализуют в пилотном режиме в городах Шахтинск, Петропавловск, Атырау, Шымкент и восьми районах Павлодарской области.
Фото: egov.kz
"Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране", – отметили в ведомстве.
Как поставить ребенка в очередь в детский сад через eGov mobile?
В eGov mobile нужно открыть раздел "Образование" и нажать "Постановка на очередь детей в детский сад".
1. Выберите тип заявления "Постановка на очередь детей в детские образовательные сады".
2. Выберите из списка ребенка, которого нужно поставить в очередь.
3. При наличии льгот выберите тип.
4. Для выбора детского сада выберите тип поиска "На карте".
5. Выберите месторасположение детского сада и язык обучения.
6. Затем нажмите кнопку "Добавить детский сад в избранное". Можно выбрать от одного до четырех детских садов.
7. После выбора детских садов нажмите кнопку "Подписать" и подтвердите согласие на использование персональных данных для оказания услуги.
8. Вам придет СМС от 1414 о результате оказания услуги.
5 января 2024 года мы писали о том, как правильно зарегистрировать ребенка в eGov, чтобы получить деньги по проекту "Нацфонд – детям".